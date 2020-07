Niccolò Agliardi, la confessione sui figli: “Sono in affido, ecco come mi sento” (Di sabato 4 luglio 2020) Il noto autore musicale Niccolò Agliardi racconta la sua esperienza di genitore affidatario rompendo qualche “tabù” e luogo comune. Ospite di “20 anni che siamo italiani”, dove si è esibito sulle note del suo brano “Di cosa siamo capaci” insieme a Vanessa Incontrada, l’autore musicale e cantautore Niccolò Agliardi, noto anche per la colonna sonora … L'articolo Niccolò Agliardi, la confessione sui figli: “Sono in affido, ecco come mi sento” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

