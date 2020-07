Mercato Juventus, dall’Inghilterra: nuovo nome sulla lista di Paratici (Di sabato 4 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione I bianconeri guardano anche in Premier League, dove Paratici avrebbe adocchiato un nuovo nome per la mediana. Si osserva specialmente un centrocampista dell‘Arsenal, con quest’ultimo che sarebbe ai ferri corti col club londinese. Mercato Juve: idea Guendouzi per la mediana Secondo quanto riferito dal tabloid britannico “Mirror” la Juventus starebbe monitorando con attenzione la pista che porta a Guendouzi. Il giocatore sarebbe finito nella lista cessioni dei gunners, con la Juve che valuta attentamente il profilo del centrocampista transalpino. Leggi anche: Juventus Torino streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Su Guendouzi ci sarebbe anche l’Inter ma Paratici, stando sempre alle indiscrezioni provenienti da oltremanica, sembrerebbe disposto a breve ... Leggi su juvedipendenza

infoitsport : Mercato, Milik vuole la Juventus: Il Napoli pronto a trattare e a prendere Bernardeschi - wam_the : Napoli, tutte le trattative: quanti incroci con Roma e Juventus - siamo_la_Roma : ?? La #Juventus punta #Pellegrini ?? Possibile scambio di plusvalenze con #Bernardeschi ?? A rischio anche #Zaniolo… - Fraboys69 : RT @Sport_Mediaset: #Juve, carta #Bernardeschi per regalare #Milik a #Sarri. I bianconeri vogliono convincere il #Napoli, che deve sostitui… - Sport_Mediaset : #Juve, carta #Bernardeschi per regalare #Milik a #Sarri. I bianconeri vogliono convincere il #Napoli, che deve sost… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Calciomercato Juventus, colpo di scena improvviso: ora circola un nome… Juvenews.eu Lazio, Tommaso Paradiso: “Corsa scudetto? Guardo il calendario della Juve dieci volte al giorno”

Il cantante Tommaso Paradiso, noto per la sua fede laziale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiosei su alcuni temi attuali. Ecco le sue parole: “Se penso alla Champions penso anche al mercato ch ...

La bomba di Rivaldo: "Molti agenti sognano la coppia Cr7-Messi alla Juve"

Tutto nasce dalle voci che parlano del malcontento di Leo Messi. La sospensione delle trattative per il rinnovo del contratto, la suggestione di provare un ambiente diverso, l'idea di poter riabbracci ...

Il cantante Tommaso Paradiso, noto per la sua fede laziale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiosei su alcuni temi attuali. Ecco le sue parole: “Se penso alla Champions penso anche al mercato ch ...Tutto nasce dalle voci che parlano del malcontento di Leo Messi. La sospensione delle trattative per il rinnovo del contratto, la suggestione di provare un ambiente diverso, l'idea di poter riabbracci ...