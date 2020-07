Maltempo, grandinate ad alta quota in Lombardia: “pioggia di ghiaccio” colpisce l’alpeggio Cancervo in Valle Brembana [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) Nuovi danni causati dal Maltempo nelle campagne in Lombardia: lo ha reso noto Coldiretti regionale sulla base di un monitoraggio in corso sul territorio, dal quale emerge che nelle ultime ore bombe d’acqua e grandinate, registrate anche ad alta quota, hanno danneggiato pascoli, cereali, frutta e verdura. Ieri, in Valle Brembana, in provincia di Bergamo, spiega la Coldiretti Lombardia, “una forte pioggia di ghiaccio ha colpito l’alpeggio Cancervo, situato a circa 1600 metri di altitudine, a cavallo tra Taleggio e San Giovanni Bianco. I chicchi di grandine hanno formato una spessa coltre che ha schiacciato l’erba: impossibile pascolare per le mucche che in questo periodo si trovano su questi prati per la stagione estiva“. Nel milanese, invece, ad avere la peggio sono stati frutta e verdura, mais e frumento. La tempesta di ghiaccio in pochi minuti ha ... Leggi su meteoweb.eu

