Lecce, Mancosu come Pirlo: mandato in campo per calciare il rigore (Di sabato 4 luglio 2020) Durante la partita contro il Sassuolo, Liverani ha fatto entrare in campo Mancosu appositamente per tirare il calcio di rigore Al 67′ della partita contro il Sassuolo, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha mandato in campo Marco Mancosu al posto di Shakov appositamente per tirare il calcio di rigore. Il centrocampista giallorosso ha poi realizzato la rete del momentaneo 2-2. Questo curioso episodio era già capitato in Milan – Reggina del 2003 quando Carlo Ancelotti mandò in campo Andrea Pirlo per tirare proprio dagli undici metri al 31′ del secondo tempo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

