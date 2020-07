Lazio, Tare: «Serve continuità di vittorie per inseguire il sogno scudetto » (Di sabato 4 luglio 2020) Intervistato da Dazn prima della partita contro il Milan, Tare ha stabilito l’importanza di una vittoria per inseguire il sogno scudetto Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, si è così espresso sulla partita di stasera contro il Milan: «Io penso che la parola ordine di stasera è la continuità perché, dopo la vittoria della Juventus, siamo costretti a vincere. Questa contro il Milan è una partita che ci può dare una continuità che, a questa squadra, Serve in un momento di difficoltà e pieno di infortuni. Chiunque giochi stasera deve dare il massimo per porTare a casa la vittoria e resTare nella scia della Juventus» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Tare: “#Lazio, obbligati a vincere. Serve continuità per stare attaccati alla Juve”: Il ds biancoceleste non ammett… - Noibiancocelest : Lazio-Milan, Tare: “Parola d’ordine, continuità” - TUTTOJUVE_COM : Tare a Dazn: Lazio, Tare: 'Solo con una vittoria possiamo restare in scia alla Juve' - sportli26181512 : Lazio, Tare a DAZN: 'Dobbiamo vincere dopo il successo della Juve': Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto ai mic… - sportface2016 : #LazioMilan, le parole di Igli #Tare -