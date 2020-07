Lazio-Milan 0-3, Calhanoglu: “Vittoria fondamentale per tornare in Europa League” (Di domenica 5 luglio 2020) “Vogliamo tornare in Europa League, era fondamentale vincere contro una squadra forte come la Lazio. Pensiamo solo a noi, partita dopo partita: adesso arrivano Juventus e Napoli e dobbiamo restare concentrati”. Questo il commento del centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu, autore del primo gol nella vittoria sulla Lazio. “Siamo rimasti sempre concentrati – ha detto il turco ai microfoni di DAZN – abbiamo sbagliato con la Spal ma questa sera abbiamo fatto una grande partita con forza e cuore. Non abbiamo mai mollato e dobbiamo continuare così”. A proposito dell’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo sul finire del primo tempo: “Sento un po’ di dolore, ho preso una botta al polpaccio. Spero di tornare il prima possibile per la Juventus”, ha concluso Calhanoglu. Leggi su sportface

