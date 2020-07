La Juventus schiaccia il Torino: finisce 4-1 allo Stadium. Prima gioia su punizione per CR7 (Di sabato 4 luglio 2020) La Juventus stravince il derby con il Torino 4-1 e allunga ancora di più in classifica sulla Lazio. La squadra di Sarri si sbarazza senza troppi problemi di un Toro con poche idee e che ha vissuto di fiammate.Primo tempocaption id="attachment 986651" align="alignnone" width="300" Cristiano Ronaldo (Getty Images)/captionNella Prima parte di gara la Juventus inizia alla grande trovando subito il gol al terzo minuto con il solito Paulo Dybala. L'argentino riceva da Cuadrado e con un guizzo salta avversario e portiere per l'1-0 bianconero. Il Torino non reagisce e la Juventus ne approfitta con le discese indisturbate degli esterni e dei terzini. All'11esimo Bentancur sfiora il 2-0 di testa sugli sviluppi di un corner. Alla mezzora i bianconeri trovano il raddoppio con Cuadrado che servito in area di rigore da Cristiano Ronaldo lascia Lyanco sul posto e scaraventa il ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : La Juventus schiaccia il Torino: finisce 4-1 allo Stadium. Prima gioia su punizione per CR7 -… - UgoBaroni : RT @SkySport: ? GABRIEL DICE DI NO A CR7 ? ? Matuidi pesca Cristiano Ronaldo che schiaccia di testa, ma trova un super intervento del porti… - rossi20_rossi : RT @SkySport: ? GABRIEL DICE DI NO A CR7 ? ? Matuidi pesca Cristiano Ronaldo che schiaccia di testa, ma trova un super intervento del porti… - Fprime86 : RT @SkySport: ? GABRIEL DICE DI NO A CR7 ? ? Matuidi pesca Cristiano Ronaldo che schiaccia di testa, ma trova un super intervento del porti… - SkySport : ? GABRIEL DICE DI NO A CR7 ? ? Matuidi pesca Cristiano Ronaldo che schiaccia di testa, ma trova un super intervento… -