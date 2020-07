Insigne: «Dicevo sempre ad Ancelotti che avevamo bisogno di essere messi sotto pressione» (Di sabato 4 luglio 2020) Nell’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si sofferma anche sul rapporto che ha avuto con l’ex allenatore, Carlo Ancelotti. Insigne racconta di aver sollecitato al mister un atteggiamento più duro, e di aver avvertito la necessità, con la squadra, di essere messo sotto pressione. «Non sono nessuno per giudicare Ancelotti, allenatore che ha vinto tutto e soprattutto quasi ovunque. Il mister è abituato a grandi campioni, io gli Dicevo sempre che noi avevamo bisogno di essere messi sotto pressione, anche bacchettati se era il caso. Mi rendo conto che la mia è un’autocritica: siamo professionisti, dovremmo camminare da soli, ma noi forse in quel momento avevamo necessità di sentire il fiato sul collo». L'articolo Insigne: «Dicevo sempre ad Ancelotti che avevamo ... Leggi su ilnapolista

