Iniesta: “Messi e Cristiano Ronaldo non sono paragonabili. Sulla lite con Ibrahimovic…” (Di sabato 4 luglio 2020) Andrés Iniesta si racconta e lo fa ai microfoni del Corriere dello Sport parlando della sua carriera e del mondo del calcio in generale. Tanti aneddoti rivelati dal fantasista adesso al Vissel Kobe soprattutto relativi al Barcellona più forte di tutti i tempi e a Lionel Messi.Iniesta: "Messi e Cristiano Ronaldo non sono paragonabili"caption id="attachment 970481" align="alignnone" width="481" Messi Cristiano Ronaldo (getty images)/captionDopo aver parlato del Barcellona, ecco il confronto tra Messi e Cristiano Ronaldo: "Leo è differente, inarrivabile. Poi ognuno ha i propri gusti: ci piace fare confronti, ma per me non sono paragonabili", ha detto Iniesta che poi ha parlato anche delle voci che vorrebbero il suo rapporto con Ibrahimovic non proprio idilliaco per colpa di una presunta lite: "Nient’affatto. Ibra è compatibile con ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Iniesta: 'Messi e Cristiano Ronaldo non sono paragonabili. Sulla lite con Ibrahimovic...' - - leno_lord : @LFCrezz 1. Leno 2. Messi 3. Ronaldo 4. Iniesta 5. Buffon - theodor_nielsen : @LFCrezz @BigBurnleyBen 1. Candreva ???? 2. Messi ???? 3. C.Ronaldo ???? 4. Iniesta ???? 5. Xavi Spain ???? - CalcioPillole : Al @CorSport, l'ex #Barcellona Andres #Iniesta si schiera sul paragone Messi-Ronaldo: '#Messi è il numero 1 perché… - LioMessiFC10 : RT @DomFCBlaugrana: @LFCrezz 1. Messi 2. CR7 3. R9 4. Ronaldinho 5. Iniesta -

Ultime Notizie dalla rete : Iniesta “Messi