"Il caso vicentino ha aspetti non irrilevanti". Zaia teme il peggio: altra ondata di virus in arrivo? L'urgente appello a Conte (Di sabato 4 luglio 2020) Luca Zaia non demorde: la sua linea contro il coronavirus è ancora durissima. "C'è poco da fare: con qualcuno la soluzione non può che essere il Trattamento sanitario obbligatorio. Il Tso. E bisogna inasprire le pene: qui si parla di vite umane, non di divieti di sosta" aveva esordito nella giornata di venerdì 3 luglio, saputo del manager vicentino che ha negato il ricovero e contagiato chiunque attorno a lui. Una situazione che mette certamente in allarme il governatore leghista del Veneto anche se tutto "è sotto controllo". "Sia chiaro - spiega al Corriere della Sera - la situazione resta sotto controllo. Dai 135 focolai di inizio giugno ora siamo appena sopra la ventina. Il nostro piano funziona. Ma il caso vicentino presenta aspetti non irrilevanti". Ancora una volta Zaia si appella al governo affinché intervenga, ... Leggi su liberoquotidiano

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, interviene in merito al caso del manager vicentino contagiato da coronavirus che non si è messo in quarantena e ha rifiutato il ricovero, sottolineando l'importan ...

