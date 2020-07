Guida Tv domenica 5 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Guida Tv domenica 5 luglio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 5 luglio Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Non dirlo al mio capo 1×09-10 (replica)Su Rai Play ore 23:40 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 90° minuto Flash ore 21:55 FBI 1×010-11 replica ore 23:30 La domenica Sportiva Rai 3ore 20:30 Così è la vitaColpo di fulmine – Factualore 21:20 L’incredibile vita di Norman Norman è un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri nella speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto aveva desiderato sembra ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Guida domenica Le Messe in diretta tv e streaming di sabato 4 domenica 5 luglio Avvenire Domenica In torna in onda a luglio 2020 con la formula ‘Il meglio di’

Domenica In torna ad allietare i telespettatori di Rai Uno nel mese di luglio. A comunicarlo una nota stampa diffusa da Viale Mazzini. Mara Venier può dormire sonni tranquilli perché… no, non le tocch ...

Don Gino, il decano della diocesi di Livorno: «Vi racconto i miei sessant’anni da prete»

Ha costruito dal nulla la parrocchia di piazza Lavagna là dov’erano le baracche. Doveva andare a Rosignano ma lì suo fratello era assessore comunista LIVORNO. Oggi sono 60 anni che don Gino Franchi è ...

