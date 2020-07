Gasparri: «Le sviolinate e le ipocrisie di Conte sono insopportabili, governo di incompetenti» (Di sabato 4 luglio 2020) A Piazza del Popolo tanta gente nonostante sia un sabato di luglio. In tanti infatti stanno cogliendo l’occasione per andare a distrarsi dopo tante settimane di lockdown. Quindi, la massiccia presenza di persone – per Gasparri – ha un significato preciso. «La piazza stronca e boccia tutte le affermazioni o le sviolinate di Conte, che Forza Italia considera incompetente e ipocrita. Era evidente lo spirito di coesione che ha animato il tutto. Questa, secondo me, è stata la cosa saliente…». Il commissario del coordinamento Forza Italia di Roma Capitale, è soddisfatto dell’esito della manifestazione del centrodestra in piazza del Popolo. Gasparri: «C’è un giornalismo fantasioso» Il senatore azzurro non ha dubbi. «Dà anche un contributo di chiarezza al giornalismo fantasioso, che confonde la ... Leggi su secoloditalia

