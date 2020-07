Flavio Insinna racconta il suo dramma: “Mi ha fatto curare…” (Di sabato 4 luglio 2020) Ospite di Pierluigi Diaco a Io e te, Flavio Insinna si lascia andare ad una lunga confessione su un passato doloroso e tormentato, che lo ha visto cadere nel baratro della depressione. Flavio Insinna racconta la sua depressione a Pierluigi Diaco: il conduttore de L’Eredità vuota il sacco e confessa il suo dramma, nell’intervista a … L'articolo Flavio Insinna racconta il suo dramma: “Mi ha fatto curare…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

