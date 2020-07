Fastweb Cup 2020, Tortu: “Non è andata come volevo, c’è dispiacere” (Di sabato 4 luglio 2020) “Forse c’era un po’ troppa ruggine. Non è andata come volevo. Sarò sincero, non mi è mai capitato non saper dare una descrizione dettagliata della gara. Di solito so sempre bene quello che accade”. Filippo Tortu commenta così la finale dei 100 metri della Fastweb Cup 2020 di Rieti, che ha visto il primatista italiano di questa distanza chiudere soltanto secondo, dietro il ghanese Antwi, e con un tempo lontano dalle aspettative: “Ora l’importante è lasciarsi alle spalle questa giornata. E’ normale il dispiacere, ma fa parte di questo lavoro e non si può sempre vincere. Non tutti i tiri vanno a canestro. Domani partirò per la Sardegna per un periodo di allenamento a Olbia, poi il 16 luglio torno in gara a Savona”. Leggi su sportface

