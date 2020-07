F1 GP Austria, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara (Di sabato 4 luglio 2020) Tutto è pronto per la nuova stagione di motori. Al via il Mondiale di Formula Uno con il GP Austria 2020. Si parte in questa strana annata dall’Europa con la prima gara nel circuito di Spielberg. Dopo le prime prove delle scorse ore, si inizia a fare sul serio con le qualifiche del sabato e la corsa della domenica.F1 GP Austria 2020: dove vederlo in diretta e streamingcaption id="attachment 986203" align="alignnone" width="594" Vettel (Getty Images)/captionLa stagione di Formula 1 scatta, come detto, dall'Europa con la prima gara del 2020 che sarà in Austria, sul circuito di Spielberg dove ci sarà il doppio appuntamento il 5 e il 12 luglio. Il weekend è iniziato venerdì con le prove libere mentre il sabato sarà dedicato alle qualifiche. Domenica la gara. Come tutti i Gran Premi della stagione sarà Sky a trasmettere le ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : F1 GP Austria, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara - - sergio19692 : @Carlo_bis Ah si perché in Europa sono tutti per l’accoglienza, Olanda, Austria, est Europa, ma dove vive? Comunque STOP ?? - NotizieIN : F1 2020 GP Austria Streaming Ferrari: dove vedere le Qualifiche con Leclerc e Vettel - douglas91179532 : RT @fondpirelli: In questo primo weekend di luglio si correrà in Austria, dove hanno gareggiato campioni come Nigel Mansell e Gerhard Berge… - h2JMiSGcjohtFFB : RT @NucciPollarolo: Le piaceva farsi chiamare “Madama”: il suo palazzo di Roma è diventato Palazzo Madama. Poi c’è Villa Madama a Monte Mar… -