Dl Semplificazioni: Conte, ‘sarà riforma più coraggiosa fatta nel Paese’ (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Noi siamo quelli, e lo vedrete a inizio settimana, della semplificazione più coraggiosa che sia stata fatta nel nostro Paese. Noi siamo quelli del patto di rilancio più ambizioso che sia stato mai realizzato”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio confederale della Uil. L'articolo Dl Semplificazioni: Conte, ‘sarà riforma più coraggiosa fatta nel Paese’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Le notizie oggi degne di nota sul fronte economico sono due: per prima cosa all'inizio della prossima settimana il decreto semplificazioni verrà approvato in consiglio dei ministri. Poi, sempre in set ...

Conte: con i sindacati dialogo aperto, ma non concertazione

Il dialogo con i sindacati deve essere «franco, che significa raccogliere il vostro contributo ma anche distinzione di ruoli, significa mantenere anche la propria posizione». Lo dice il premier Giusep ...

