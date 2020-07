Coronavirus, 235 nuovi casi e 21 decessi (Di sabato 4 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è di 241.419, con un incremento rispetto a ieri (3 luglio) di 235 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 14.621, con una decrescita di 263 assistiti rispetto al 3 luglio. Tra gli attualmente positivi, 71 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto al 3 luglio. 940 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 16 pazienti rispetto al 3 luglio. 13.610 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 3 luglio i nuovi deceduti sono 21 e portano il totale a 34.854. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 191.944, con un incremento di 477 persone rispetto al 3 luglio. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a ... Leggi su ildenaro

(ansa) Sono 235 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 223. Di questi, 95 casi sono in Lombardia, il 40,4% del totale in Italia. Il numero totale d ...Sono tre i nuovi positivi in Sicilia, secondo i dati del ministero della Salute. Si tratta dei tre cittadini del Bangladesh trovati positivi al Covid-19 ieri pomeriggio dopo che ad uno dei tre era sta ...