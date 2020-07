Atletica, Fastweb Cup 2020: Tortu vince la prima batteria dei 100 metri (Di sabato 4 luglio 2020) Filippo Tortu corre in 10″28 i 100 metri di Rieti durante la gara di esordio in seguito alla lunga pausa dovuta alla pandemia di Covid-19. Lo sprinter brianzolo si è aggiudicato la prima batteria dei 100 metri nella prova d’apertura della seconda edizione della ‘Fastweb Cup’. La finale dovrebbe disputarsi intorno alle 18:25. Leggi su sportface

L’atleta di Carate Brianza alla prima sfida dei 100 metri per il Trofeo Città di Rieti, Fastweb Cup. In gara con la prima batteria in programma, alle 17.05, l’atleta brianzolo ha ottenuto un tempo di ...In diretta streaming su Atletica TV la Fastweb Cup di Rieti. Comincia da 10.28 (+0.7) la stagione di Filippo Tortu nei 100 metri. Sul rettilineo di Rieti, nella batteria della Fastweb Cup, il ...