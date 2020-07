Assange compie 49 anni recluso e in gravi condizioni (Di sabato 4 luglio 2020) Questo venerdì, l’attivista informatico Julian Assange ha compiuto 49 anni, e lo ha fatto in condizioni di detenzione molto gravi, in più sono stati fatti tentativi di rafforzare le accuse contro di lui senza che ci siano basi reali. L’organizzazione FreeAssange, ha rilasciato insieme con diversi gruppi un video per il fondatore di Wikileaks, per inviargli un messaggio di incoraggiamento, per dargli forza nel suo intento di non essere estradato negli Stati Uniti. Secondo il gruppo attivista, il Dipartimento di Giustizia ha cercato nei giorni scorsi di estendere le accuse contro il giornalista di origine australiana, ma senza alcun documento a supporto, che mostra la strategia di Washington di tenerlo in prigione ad ogni costo. “Continuano con le 18 accuse presentate contro Assange e durante l’udienza amministrativa del 29 giugno ... Leggi su databaseitalia

Ultime Notizie dalla rete : Assange compie L’informazione libera ricorda agli indifferenti, ai distratti o ai complici che oggi 3 luglio Julian Assange compie 49 anni Vicenza Più Gb, 40 Ong chiedono rilascio "immediato" di Julian Assange

Roma, 3 lug. (askanews) - Quaranta organizzazioni per i diritti umani e la libert di stampa hanno chiesto oggi la liberazione "immediata" di Julian Assange, detenuto nel Regno Unito e richiesto dagli ...

L’informazione libera ricorda agli indifferenti, ai distratti o ai complici che oggi 3 luglio Julian Assange compie 49 anni

Noi ricordiamo (a chi è indifferente, distratto o complice) che oggi 3 luglio Julian Assange compie 49 anni. Vogliamo farlo e lo facciamo su e con VicenzaPiu.com, che ci ha chiesto di ricordarlo trami ...

Roma, 3 lug. (askanews) - Quaranta organizzazioni per i diritti umani e la libert di stampa hanno chiesto oggi la liberazione "immediata" di Julian Assange, detenuto nel Regno Unito e richiesto dagli ...