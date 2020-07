Amore scoppiettante: coppietta denunciata (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – La spiaggia di sera, la luna che si specchia nel mare e romantici fuochi d’artificio. L’atmosfera perfetta per festeggiare un traguardo, l’anniversario di fidanzamento di una coppietta bacolese che tra un boato e uno scoppiettio si scambiava parole d’Amore. A rovinare tutto però, l’intervento della polizia municipale che, in nome dell’ordinanza posta dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione che vieta fuochi d’artificio rumorosi (ma non colorati) a qualsiasi ora del giorno e della notte, hanno interrotto i festeggiamenti con un regalo poco gradito, verbale e denuncia. Agli “incivili innamorati”, come li definisce il sindaco vanno però “gli auguri del Comune di Bacoli” che arrivano direttamente dal profilo Facebook del primo cittadino che conclude ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Amore scoppiettante Dom e Letty nel nuovo scoppiettante spot di Fast and Furious 9 • Universal Universal Movies Temptation Island, Antonella Elia è un uragano. E una coppia è già in crisi

Filippo Bisciglia ha dato il via alla nuova attesissima settima edizione di Temptation Island. Anche quest’anno sei coppie, tra cui due vip, hanno deciso di mettersi alla prova per capire se il loro è ...

Dom e Letty nel nuovo scoppiettante spot di Fast and Furious 9

L’uscita di Fast and Furious 9 – The Fast Saga è stata posticipata al prossimo anno, ciononostante in rete iniziano a fare il proprio esordio i primi spot promozionali. Attraverso l’account Twitter de ...

Filippo Bisciglia ha dato il via alla nuova attesissima settima edizione di Temptation Island. Anche quest’anno sei coppie, tra cui due vip, hanno deciso di mettersi alla prova per capire se il loro è ...L’uscita di Fast and Furious 9 – The Fast Saga è stata posticipata al prossimo anno, ciononostante in rete iniziano a fare il proprio esordio i primi spot promozionali. Attraverso l’account Twitter de ...