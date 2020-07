Highlights e gol Entella-Chievo 1-1: Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 3 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Entella-Chievo 1-1, match della trentaduesima giornata di Serie B 2019/2020. Primo tempo favorevole per i padroni di casa che dopo due chance pericolose per gli ospiti, trovano il gol alla prima occasione: Rodriguez dà il via al contropiede, si invola verso la porta e scarica per Mazzitelli che da fuori area lascia partire un destro che si infila all’incrocio dei pali. Nella ripresa c’è il pareggio: al 62′ Giaccherini crossa e trova Rigione pronto a firmare il gol del definitivo 1-1. Leggi su sportface

