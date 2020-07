Conte non sembra più il grande riferimento dei progressisti, a giudicare dall’incontro con Zingaretti (Di venerdì 3 luglio 2020) Fossimo nella Prima Repubblica saremmo alla “verifica” (che ai tempi spesso era l’antipasto della crisi). È questa la sostanza della richiesta del Partito democratico a Giuseppe Conte, perché – come ci ha spiegato un membro del governo – «la responsabilità non è ignavia, quindi mandiamo un avviso a Conte e a tutta la maggioranza». Parole toste. Ieri il segretario del Partito democratico è andato dal premier, forse anche sollecitato da alcuni ministri che si trovano presi in mezzo fra le angosce del Nazareno da una parte e all’andreottismo di Palazzo Chigi dall’altra, ricevendo le consuete assicurazioni sulla necessità “di correre”, a partire dal complicato decreto sulla semplificazione. Conte si mette pure in mezzo alla partita delle regionali, spinto dal Partito democratico a ... Leggi su linkiesta

