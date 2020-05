Vaccino antinfluenzale obbligatorio per gli over 65 del Lazio: Zingaretti lancia anche i test sierologici (Di sabato 9 maggio 2020) Lo aveva già annunciato nelle scorse settimane, destando anche scalpore e perplessità (può un governatore ‘obbligare’ i cittadini rispetto ad un’eventuale esigenza sanitaria a carattere nazionale?), “sarà obbligatorio il Vaccino antinfluenzale per i cittadini over 65, una scelta sempre per garantire il contrasto al virus e all’insegna della sicurezza per i cittadini più a rischio“. Inoltre, ha poi aggiunto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, da lunedì nel Lazio inizierà l’indagine con i test sierologici. Un ‘ordine’ al quale seguiranno sicuramente polemiche anche perché, se l’influenza ‘normale’ è teoricamente passata, che senso ha fare ora il Vaccino? Obbligo vaccinale per il quale un medico è ricorso al ... Leggi su italiasera Zingaretti vuole che in autunno il vaccino antinfluenzale sia obbligatorio per gli over 65

Vaccino antinfluenzale - nel Lazio l’obbligo per over 65 e personale sanitario

