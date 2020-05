Un ragazzo è stato travolto e ucciso da una valanga a Cortina

Leggi su agi

(Di sabato 9 maggio 2020) Un giovane è morto questa mattina dopo essere rimastoda unanella zona della Tofana di Rozes sopra l'abitato did'Ampezzo in provincia di Belluno. La tragedia si è consumata non distante del rifugio Giussani e la slavina, che ha coinvolto alcune persone, ha trascinato per circa 200 metri il giovane escursionista. I soccorsi sono affidati agli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, del Soccorso Alpino e ai carabinieri.