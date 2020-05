Spiagge nella Fase 2 | il Governo precisa | ‘Assolutamente vietato prendere il sole’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 maggio 2020) Siamo giunti al primo week-end della2. L’arrivo delle belle giornate e il leggero allentamento delle regole che hanno caratterizzato quasi 2 mesi di lockdown stanno creando in molti italiani l’illusione di poter tornare a trascorre il fine settimana in giro, magari con qualche gita fuori porta, in campagna o al mare. Purtroppo però non è così. Il Viminale, infatti, per paura che tornino ad essere prese d’assalto, parchi, seconde case o altri luoghi di villeggiatura, è tornato a fare appello al senso di civiltà e di responsabilità degli italiani. Inoltre il ministero dell’Interno ha deciso di potenziare i controlli anti-assembramento, rimodulando e intensificando i servizi di pattugliamento. Ad essere tenute particolarmente sotto controllo saranno soprattutto, parchi, ville, laghi, fiumi e ogni altro ...