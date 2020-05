Spallanzani: Coronavirus, 80 positivi e 10 con supporto respiratorio (Di sabato 9 maggio 2020) “Altri 44 pazienti sottoposti a indagini” Roma – I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 80. Di questi, 10 necessitano di supporto respiratorio. Altri 44 pazienti sono sottoposti a indagini. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 417. E’ quanto si legge nel bollettino odierno diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Leggi su romadailynews Allo Spallanzani 134 ricoverati per il Coronavirus - 12 sono piu’ gravi

