Spadafora | «Tra stasera e domani arriverà il parere del Cts sul protocollo Figc»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 maggio 2020) Il ministro dello Sport Vincenzotorna a parlare attraverso un video pubblicato su Facebook. Un aggiornamento sui lavori in corso da parte del Ministero. «Siamo pronti per sottoporre al Comitato tecnico sportivo le linee guisa per la ripresa di tutti gli allenamenti degli sport di squadra. E siamo pronti a presentare le linee guida per la riapertura di palestre, piscine, circoli sportivi, centri tennis e tutti gli impianti sportivi che serviranno a riprendere per tanti lavoratori e soprattutto tanti cittadini per la loro passione e sport e allenamenti. Sport e Salute ha provveduto ad altri 30mila bonifici. Nel prossimo decreto ci saranno molte delle misure che ci avete chiesto. Ci abbiamo messo un po’ di tempo perché non era un mondo così codificato e conosciuto, ma da adesso saremo più rapidi e veloci. Ho chiesto anche a Malagò e ...