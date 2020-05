Ristoranti in Campania, rivolta contro il protocollo “stellato” dello chef Esposito (Di sabato 9 maggio 2020) Nelle ultime ore si è acceso un forte dibattito attorno alle misure annunciate dalla task force della ristorazione in Campania, in cui tra gli altri ci sono anche il pizzaiolo Gino Sorbillo e lo chef Gennaro Esposito. Una proposta molto dettagliata e minuziosa, che però ha trovato del malessere sui social da parte di tanti imprenditori che hanno definito il protocollo su misura per i “Ristoranti stellati”. In pratica l’80% dei Ristoranti avrebbe grandi difficoltà ad attuarlo. Non solo per l’elevata distanza dei tavoli, ben due metri con una riduzione di oltre il 60% dei posti, ma anche un regime che è stato definito degno di un ospedale. Per andare a mangiare al ristorante in Campania bisognerà prima prenotare, inviare l’autocertificazione sull’appartenenza dei clienti allo stesso nucleo familiare, ... Leggi su giornalettismo Campania - ristoranti pronti al via. Allo studio di De Luca il protocollo dello chef Gennaro Esposito

Campania - De Luca : "Riunione con ristoranti e bar - protocollo per riaprire sarà semplificato"

“I ristoranti non sono ospedali”: in Campania rivolta contro il protocollo Esposito

Una vera e propria rivolta. I gestori di ristoranti, pizzerie e trattorie della campania contestano apertamente – come riporta il sito web del quotidiano “Il Mattino” – il cosiddetto “protocollo Spall ...

