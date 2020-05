Mes, Delrio (Pd): il fondo va usato, il M5s non si senta sconfitto (Di sabato 9 maggio 2020) Delrio (Pd) parla chiaramente a proposito del Mes senza condizionalità approvato dall’Eurogruppo: “Anche io ero contrario all’uso del Mes in stile Grecia. Ma se le condizionalità non ci sono, se c’è uno strumento nuovo, prendiamone atto e usiamolo”. Poi al M5s: “Nessuno si senta sconfitto da questa scelta”. Nella giornata di ieri l’Eurogruppo ha annunciato … L'articolo Mes, Delrio (Pd): il fondo va usato, il M5s non si senta sconfitto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek "Il Mes va usato. M5s non deve sentirsi sconfitto" - dice Delrio

Braccio di ferro Pd-5Stelle. Di Stefano all’attacco di Delrio : “Mes Light? Non sa nemmeno di che cosa parla”

