I Dieci Comandamenti di Benigni contro Ciao Darwin di Bonolis: la rabbia di Lucio Presta (Di sabato 9 maggio 2020) La Rai manda in onda I Dieci Comandamenti di Roberto Benigni contro Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Lucio Presta si sfoga su Twitter. Il manager si è lamentato della decisione dell’azienda, parlando di “palinsesti scellerati”, senza nascondere il suo disappunto. Marito di Paola Perego e agente dei vip, Presta non ha peli sulla lingua e anche questa volta ha scelto di dire la sua con grande sincerità. Su Twitter, Lucio ha sottolineato la concomitanza fra i due eventi televisivi, entrambi molto apprezzati dal pubblico. “Sabato serata complicata per me, dovrò andare a letto presto. Rai uno I Dieci Comandamenti, Canale5 Ciao Darwin o sommo o vado a dormire. Palinsesti scellerati”. I Dieci Comandamenti è uno show molto fortunato andato in onda tempo fa e creato da Roberto Benigni. Nella trasmissione l’attore toscano parla delle ... Leggi su dilei Roberto Benigni I Dieci Comandamenti stasera in tv 9 maggio : anticipazioni su Rai 1

Sabato 9 maggio 2020 - ospiti e programmi tv : Verissimo - Italia Sì - Ciao Darwin - I Dieci Comandamenti

