Giovanni Impastato | “Peppino sarebbe deluso da queste scarcerazioni”

(Di sabato 9 maggio 2020), fratello di Peppino, ha parlato del momento in cui stiamo vivendo, con gli organi governativi che hanno acconsentito a diverse scarcerazioni. Peppinoè senza dubbio uno delle figure più importanti della storia per quanto riguarda la lotta alla mafia. Il giornalista italiano, infatti, ha passato tutta la sua vita a combattere … L'articolo: “Peppinodascarcerazioni” proviene da www.inews24.it.

fattoquotidiano : Impastato, il fratello Giovanni: “Indignato dalle scarcerazioni dei boss. Peppino sarebbe deluso da questo Stato” - Adnkronos : Giovanni Impastato: 'Boss scarcerati? Peppino sarebbe deluso' - Open_gol : Peppino Impastato, Giancarlo Siani, Giovanni Spampinato, Mauro Rostagno, Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Maria Grazia… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ??#9maggio1978, la notte buia dello stato italiano: #PeppinoImpastato viene ucciso dalla #mafia a Cinisi. Il fratello Gio… - 19marino74 : RT @fattoquotidiano: Impastato, il fratello Giovanni: “Indignato dalle scarcerazioni dei boss. Peppino sarebbe deluso da questo Stato” http… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Impastato

di Palmira Mancuso – La differenza tra Peppino Impastato e tutti quelli che dicono le colpe dei padri non sono dei figli (o dei parenti tutti) è semplice: lui si è ribellato al suo stesso cognome, gli ...Il 9 maggio non è un giorno come un altro: non può esserlo per chiunque creda nella legalità e nell’antimafia. Proprio in questo giorno, nel 1978, venne infatti ucciso Peppino Impastato, giornalista e ...