Francesca Fialdini dice addio a Rai Uno? La decisione inattesa della conduttrice (Di sabato 9 maggio 2020) Francesca Fialdini lascia la Rai? Dopo aver condotto La vita in diretta al fianco di Tiberio Timperi, la bella Francesca Fialdini ha avuto la fortuna di presentare un programma tutto suo. Infatti dallo scorso ottobre su Rai Uno va in onda Da noi…A ruota libera, il talk che viene trasmesso subito dopo Domenica In di Mara Venier e che sta riscuotendo un discreto successo in termini di share. Nonostante l’emergenza sanitaria per il Covid-19, i vertici di Viale Mazzini da settimane stanno lavorando per la prossima stagione televisiva e sul web iniziano a circolare delle voci davvero clamorose. Ad esempio si parla di un possibile addio di Alberto Matano a La vita in diretta, il nuovo programma di Carlo Conti, ma anche il possibile arrivo di Paolo Bonolis nella tv di Stato. Rumor che che è stato smentito dallo stesso affermando che rimarrà per un altro anno a ... Leggi su kontrokultura Francesca Fialdini conduce Fame D’amore : “Mi ritengo molto fortunata”

Francesca Fialdini - Costanzo svela : "Non maschera qualche difficoltà"

