Aosta, beve il caffé da asporto davanti al bar. E si becca 280 euro di multa (Di sabato 9 maggio 2020) Aosta, 9 mag – Attività chiuse, aiuti economici ai minimi livelli, disperazione e – in alcuni casi – addirittura suicidi per ragioni economiche. Ma per lo Stato italiano questo non importa: dove ci sono tante regole si può sbagliare "meglio" e quindi incassare di più. Lo ha imparato a sue spese un italiano che si è macchiato della tremenda colpa di bere un caffé da asporto in strada dopo averlo pagato al bar. Caffé salato Succede ad Aosta, dove il cliente di un bar si è visto comminare una multa di 280 euro perché è stato "scoperto" in un blitz delle forze dell'ordine e dei Nas davanti al bar della discordia: preso in flagranza di reato, perché (verbale dixit) "non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati".

