Anna Ferzetti, chi è la moglie di Pierfrancesco Favino? (Di sabato 9 maggio 2020) Conosciamo meglio la moglie dell’attore Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti. La donna che alla premiazione dei David di Donatello ha fatto irruzione in diretta baciando il marito Fonte foto: Getty ImagesScopriamo insieme chi è Anna Ferzetti, la donna che ha conquistato l’attore Pierfrancesco Favino, vincitore del David di Donatello. Anna Ferzetti, biografia Anna Ferzetti è nata nel 1982. Volente o nolente, la vita di Anna è sempre stata sotto i riflettori: infatti, è nata a Roma ed è figlia di Gabriele Ferzetti, celebre attore romano. La donna ha vissuto per due anni a Londra insieme alla madre ed ha completato i suoi studi in una scuola tedesca. Una volta ritornata in Italia, il trasferimento a Roma le ha consentito di studiare recitazione. Oggi vive nel quartiere Testaccio di Roma. Con il marito Pierfrancesco Favino ha ... Leggi su chenews Anna Ferzetti interrompe la diretta con Favino/ Bacio al marito per il David

Pierfrancesco Favino vince il David di Donatello (da casa) - e Anna Ferzetti corre a baciarlo

Anna Ferzetti - moglie Pierfrancesco Favino/ "Mi ha spinto lui a fare l’attrice" (Di sabato 9 maggio 2020) Conosciamo meglio ladell’attore. La donna che alla premiazione dei David di Donatello ha fatto irruzione in diretta baciando il marito Fonte foto: Getty ImagesScopriamo insieme chi è, la donna che ha conquistato l’attore, vincitore del David di Donatello., biografiaè nata nel 1982. Volente o nolente, la vita diè sempre stata sotto i riflettori: infatti, è nata a Roma ed è figlia di Gabriele, celebre attore romano. La donna ha vissuto per due anni a Londra insieme alla madre ed ha completato i suoi studi in una scuola tedesca. Una volta ritornata in Italia, il trasferimento a Roma le ha consentito di studiare recitazione. Oggi vive nel quartiere Testaccio di Roma. Con il maritoha ...

ChiccoseDOC : “DAVID DI DONATELLO 2020”:VINCONO VALERIA GOLINO,“IL TRADITORE” DI MARCO BELLOCCHIO PREMIATO ANCHE PER LA REGIA..ED… - fioridizuccaa : parliamo di anna ferzetti che bacia pierfrancesco favino dopo la sua vittoria di ieri sera, they are the superior c… - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Baci ed emozioni per una delle coppie più belle del cinema italiano ?? @pfavino - Alba40686157 : RT @VanityFairIt: Baci ed emozioni per una delle coppie più belle del cinema italiano ?? @pfavino - marcoluci1 : RT @VanityFairIt: Baci ed emozioni per una delle coppie più belle del cinema italiano ?? @pfavino -