Younes denuncia | I calciatori vengono addestrati ad essere ignoranti Non ci viene

(Di venerdì 8 maggio 2020) Amin, esterno offensivo di proprietà del Napoli, ha rilasciato un'intervista alla stampa tedesca nel corso della quale ha parlato di alcune particolari tematiche quali la crescita umana deie la gestione finanziaria dei loro risparmi. "Noi siamoad. Citolto quasi tutto. Possiamo pulirci da soli soltanto le nostre scarpe, poi non dobbiamo occuparci di nient'altro. Pochissime persone sanno cos'è un conto di risparmio, ad esempio. Per non...

FantaMasterApp : 'Napoli, Younes denuncia: “Siamo addestrati ad essere ignoranti”' -

Ultime Notizie dalla rete : Younes denuncia

Amin Younes si sfoga su T-Online. Il centrocampista del Napoli prende posizione a favore dei calciatori e denuncia la situazione in cui versano tanti di loro. Ecco le sue parole: «Noi siamo addestrati ...Amin Younes ha voluto parlare a nome di tutti i calciatori: "Non dovrebbero solo spremerci per il talento, ma aiutarci anche umanamente". Amin Younes ha parlato in una intervista al sito tedesco 'T-On ...