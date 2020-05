Ti ricordi… Taffarel | a Parma e Reggio più per marketing che per talento Poi incubo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) “Como a vecchi tempi no?”. Dove la “t” sembra quasi una “c” e rimanda inevitabilmente a odore di caffè, divise verde-oro e samba. Parole dette col sorriso a commentare qualche gol preso in maniera non proprio impeccabile in un’amichevole, una festa di addio al calcio, forse di Careca. Parole di Claudio Andrè Taffarél, portiere brasiliano, il primo in Italia. Il primo portiere straniero, sì: impossibile considerare tale Zvonko Monsìder, fuggito dalla Jugoslavia nel dopoguerra e con all’attivo 7 presenze a Padova. Primo portiere straniero tra le perplessità dei tifosi e non solo. Perché? Innanzitutto perché i numeri uno brasiliani, tra Valdir Peres e Carlos non avevano fatto una grande impressione, tutt’altro. Secondo: la scuola italiana dei portieri allora era considerata di ...