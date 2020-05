Test sierologici, i primi risultati: il Coronavirus ha circolato pochissimo, specie al Sud. Ecco tutti i DATI (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono arrivati i primi risultati dei Test sierologici sul Coronavirus effettuati nei giorni scorsi in tutt’Italia. E i dati sono molto in linea con quelli dei tamponi: il Covid-19 ha circolato pochissimo nel nostro Paese, soprattutto al Sud. In Lombardia, la Regione più colpita per numero di morti e di contagiati, il risultato dei primi 33.306 Test ha riscontrato un 50% di positivi. La percentuale è un po’ più alta rispetto a quella dei tamponi (30% dei positivi sui Test orofaringei), ma il numero è molto più basso (le persone sottoposte a tampone sono state ben 264 mila). In Lombardia i Test sierologici sono stati fatti al personale sanitario (25.331 persone) e a persone già in quarantena perchè erano state a contatto con pazienti positivi (7.975), quindi ci si aspettava risultati elevati. Anche i dati geografici ... Leggi su meteoweb.eu Lo scandalo dei test sierologici in Toscana : prima i migranti (gratis) poi i lavoratori italiani (pagando)

Test sierologici per scoprire se si è positivi al virus : al via Torino

Test sierologici e tamponi a domicilio per chi ha sintomi ed è a casa (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono arrivati ideisuleffettuati nei giorni scorsi in tutt’Italia. E i dati sono molto in linea con quelli dei tamponi: il Covid-19 hanel nostro Paese, soprattutto al Sud. In Lombardia, la Regione più colpita per numero di morti e di contagiati, il risultato dei33.306ha riscontrato un 50% di positivi. La percentuale è un po’ più alta rispetto a quella dei tamponi (30% dei positivi suiorofaringei), ma il numero è molto più basso (le persone sottoposte a tampone sono state ben 264 mila). In Lombardia isono stati fatti al personale sanitario (25.331 persone) e a persone già in quarantena perchè erano state a contatto con pazienti positivi (7.975), quindi ci si aspettavaelevati. Anche i dati geografici ...

sole24ore : Perché le aziende devono fare i test sierologici ai loro dipendenti | Post di @lforesti, amministratore delegato de… - capuanogio : Tredici positivi nella #SerieA sgonfiano il pallone che sogna la ripartenza. #Figc imbarazzata per l'esito dopo l'i… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Screening di massa in Toscana. I medici di famiglia possono prescrivere ai loro pazienti tes… - CTodde : RT @gr_grim: Fatemi capire: dal punto di vista del monitoraggio/controllo dell'epidemia siamo fermi a dove eravamo a febbraio (no tamponi a… - turra_elena : RT @micheledalai: Mascherine? Fatevele da soli. L’app di tracciamento? Fate da soli, prima o poi arriva. Tamponi? Se proprio siete così cur… -