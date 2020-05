Tennis, Guido Pella: “Nessun giocatore muore di fame, le priorità sono altre” (Di venerdì 8 maggio 2020) È ormai scontro totale all’interno del mondo Tennis sulla questione degli aiuti economici ai giocatori di seconda fascia per risollevarli dall’emergenza coronavirus. Dall’Argentina si è iscritto al dibattito anche Guido Pella, numero 35 del ranking ATP, che si è posto sulla stessa linea di Dominic Thiem, dicendosi contrario al fondo di solidarietà e affermando che al giorno d’oggi le vere priorità sono altre. Il ventinovenne di Bahia Blanca, intervenuto al programma radiofonico Basta de Todo, ha dichiarato: “Nessun giocatore di Tennis muore di fame. Preferisco dare dei soldi per aiutare le persone nella mia città che stanno male e non hanno nulla da mangiare. Questo è più urgente del Tennis. Ci sono giocatori tra i primi 200 come Jack Sock che hanno vinto oltre 10 milioni in carriera. Questa ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 maggio 2020) È ormai scontro totale all’interno del mondosulla questione degli aiuti economici ai giocatori di seconda fascia per risollevarli dall’emergenza coronavirus. Dall’Argentina si è iscritto al dibattito anche, numero 35 del ranking ATP, che si è posto sulla stessa linea di Dominic Thiem, dicendosi contrario al fondo di solidarietà e affermando che al giorno d’oggi le vere prioritàaltre. Il ventinovenne di Bahia Blanca, intervenuto al programma radiofonico Basta de Todo, ha dichiarato: “Nessundidi. Preferisco dare dei soldi per aiutare le persone nella mia città che stanno male e non hanno nulla da mangiare. Questo è più urgente del. Cigiocatori tra i primi 200 come Jack Sock che hanno vinto oltre 10 milioni in carriera. Questa ...

vianello_guido : Spensieratezza...Tutto scorre ?????? #enjoy #quarantine #tennis #lasvegas ?? @ Henderson, Nevada - Guido_Ragazzoni : @federtennis Una presa per i fondelli totale questa discriminazione assurda tra atleti agonisti e non agonisti nel… - AntonioCorsa : @guido_vaciago @CampiMinati Partiamo dal presupposto che in TUTTI i casi si discute di ALLENAMENTI, non di campiona… -