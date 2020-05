“Spero che ci denuncino, quello che è successo deve finire agli atti” (Di venerdì 8 maggio 2020) Che nelle terapie intensive di Bergamo, Brescia, Cremona, per i medici sia arrivato – più volte – il momento di scegliere chi salvare e chi “condannare”, è ormai un pezzo della narrazione dei due mesi che hanno travolto la sanità lombarda. Ma non è “Abbiamo intubato un solo paziente su tre che ne avevano bisogno“, il titolo dell’intervista a Repubblica di Mario Riccio. Riccio è il rianimatore che nel 2006 assistette Piergiorgio Welby, malato di Sla, verso la sua fine. Lavora come primario di rianimazione a Casalmaggiore, in prima linea nell’emergenza Covid, e dice: “Spero che ci denuncino. Vorrei che quel che è successo venga messo agli atti, diventi documento storico”. Quel che è successo è, appunto, storia. Che Riccio racconta così: “No, dare a tutti un ... Leggi su ilnapolista LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Toti : “Spero che i confini delle Regioni siano riaperti presto”

"Spero che ci denuncino, quello che è successo deve finire agli atti" (Di venerdì 8 maggio 2020) Che nelle terapie intensive di Bergamo, Brescia, Cremona, per i medici sia arrivato – più volte – il momento di scegliere chi salvare e chi "condannare", è ormai un pezzo della narrazione dei due mesi che hanno travolto la sanità lombarda. Ma non è "Abbiamo intubato un solo paziente su tre che ne avevano bisogno", il titolo dell'intervista a Repubblica di Mario Riccio. Riccio è il rianimatore che nel 2006 assistette Piergiorgio Welby, malato di Sla, verso la sua fine. Lavora come primario di rianimazione a Casalmaggiore, in prima linea nell'emergenza Covid, e dice: "Spero che ci denuncino. Vorrei che quel che è successo venga messo agli atti, diventi documento storico". Quel che è successo è, appunto, storia. Che Riccio racconta così: "No, dare a tutti un ...

