Scioperi maggio 2020: calendario date mezzi pubblici, taxi e aerei

Scioperi maggio 2020: sono veramente pochi gli stop previsti per questo mese, anche a causa della pandemia di Covid-19, che ovviamente pone il divieto di assembramenti e manifestazioni sul territorio. Ciononostante alcune categorie professionali si fermeranno comunque. Andiamo a vedere quali sono, le sigle sindacali coinvolte e soprattutto le date da tenere a mente.

La prima data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 13 maggio 2020. In questo giorno è indetto dalle sigle sindacali OSR UILT-UIL lo sciopero aziendale per il personale operante nel trasporto merci della Società Inrail della Regione Lombardia. Lo stop avrà una durata di 8 ore: inizierà alle 14 e terminerà alle ...

Una lettera appello del gruppo pendolari Cuneo-Torino «per segnalare un grave disservizio che ha colpito gli utenti del treno a partire da lunedì 4 maggio, con l'avvio della cosiddetta Fase 2».

Più persone sull'autobus rispetto al consentito e così l'autista Atac, invece di proseguire la corsa, ha arrestato la marcia del bus 708 all'altezza della fermata Tupini e chiesto aiuto ad una pattuglia...