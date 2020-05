Roma, Under: il turco è il principale dribblomane della squadra (Di venerdì 8 maggio 2020) Under è il giocatore della Roma che effettua più dribbling. Il calciatore turco ha infatti grandi qualità nel generare superiorità numerica La stagione di Under alla Roma è stata fin qui abbastanza complicata, soprattutto a causa di diversi problemi fisici capitati a inizio stagione. Il turco, quando gioca, resta comunque il principale generatore di superiorità numerica. I numeri parlano chiaro. Under effettua 3.4 dribbling riusciti per 90′. Si tratta di uno dei dati più elevati del campionato. Dopo di lui, Perotti è il calciatore giallorosso che salta più volte l’uomo, 3.3 volte per 90′. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma - da Under a Kluivert : tutti i calciatori in uscita. Possibili scambi con Juve e Napoli





Balzaretti racconta De Rossi: "Proteggeva i compagni e soffriva in silenzio"

Federico Balzaretti, su Dazn, per la rubrica "Balza e i suoi compagni" ha raccontato Daniele De Rossi: "Se penso a Daniele De Rossi, la prima immagine che mi viene in mente è un ragazzino con il casch ...

Federico Balzaretti, su Dazn, per la rubrica "Balza e i suoi compagni" ha raccontato Daniele De Rossi: "Se penso a Daniele De Rossi, la prima immagine che mi viene in mente è un ragazzino con il casch ...