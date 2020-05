Robert De Niro: "Vorrei interpretare Andrew Cuomo in un film sulla pandemia, Donald Trump è un idiota" (Di venerdì 8 maggio 2020) Robert De Niro ha svelato che vorrebbe interpretare Andrew Cuomo in un film sulla pandemia e ha criticato duramente Donald Trump. Robert De Niro ha rivelato che sarebbe felice di interpretare Andrew Cuomo, il governatore di New York, nel caso in cui venisse realizzato un film dedicato alla pandemia. L'attore ha rivelato la sua preferenza durante un'apparizione al The Late Show with Stephen Colbert, dimostrando il suo apprezzamento per il politico. Rispondendo a una domanda del conduttore, Robert De Niro ha spiegato: "Immagino che potrei interpretare Cuomo. Sta facendo quello che dovrebbe fare un Presidente". L'attore non ha inoltre esitato a definire Donald Trump come un idiota e dichiarare che il governatore in futuro potrebbe sicuramente puntare alla Casa Bianca, avendo ... Leggi su movieplayer Sylvester Stallone svela i film per cui era in pessima forma - anche per colpa di Robert De Niro

