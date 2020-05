Rivoluzione nel calcio post-Coronavirus | FIFA e IFAB danno l’ok | 5 cambi e addio al VAR

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) Per agevolare la ripartenza delle competizioni, alla ripresa dopo la pandemia del, lae l’(International Football Association Board) hanno dato l’ok a due importantissime novità riguardanti le sostituzioni e il VAR. Saranno temporaneamente consentite 5 sostituzioni a partire da subito. Ci saranno solo 3 opportunità per idurante i minuti regolamentari – questo esclude ovviamente i supplementari e l’intervallo. Le sostituzioni aggiuntive saranno permesse nei supplementari. Il VAR potrà essere abbandonato a metà stagione: la scelta spetta alle federazioni nazionali. La novità suivuole proteggere i calciatori dal rischio elevato di infortuni alla ripresa delle attività. Per quanto riguarda il VAR, invece, rimane il libero arbitrio per le Federazioni. Resta da capire se la Serie A, in ...