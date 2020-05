Rezza a TPI | “”La terapia al plasma? Funziona ma non sostituisce il vaccino”

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 maggio 2020) Per vincere definitivamente la battaglia contro il Coronavirus servirà un vaccino, ma anche in questo caso c’è chi inquina le acque con teorie complottiste e presunte cure miracolose. In rete, in questi giorni, si è costituita una singolare “tifoseria” che contrappone laalche si sta sperimentando in varie strutture a un futuro vaccino. A cercare di sciogliere questo e altri dubbi è Gianni, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità. “Non capisco davvero la contrapposizione – spiega a TPI – ben venga laalse, ben venga il vaccino e ben vengano altri tipi di trattamenti. Tra l’altro, non è la prima volta che la si sperimenta: in passato si è usata con ottimi risultati per altre malattie infettive come ad ...