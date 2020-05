Q Talks - Le più belle guidate | racing edition | rivedi la diretta

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 8 maggio 2020) Dalla strada alla pista. Proseguono le nostre chiacchierate sul filo della passione. Dopo il successo della prima puntata della serie, inaugurata da Alessio Viola e Marco Perucca Orfei, che ci hanno raccontato delle auto stradali più emozionanti che hanno guidato, ci spostiamo tra i cordoli, con Lorenzo Facchinetti e Andrea Stassano, due colleghi che hanno all'attivo numerose esperienze in varie categorie. Insieme a Roberto Ungaro, sono loro i protagonisti dellappuntamento odierno con i Q. Dalle GT alle Turismo, fino alle elettriche, hanno raccontato le auto da corsa piùcon le quali hanno battagliato in gara, ma anche le curiosità e gli aneddoti, e risposto alle vostre domande. Per rivedere lapotete guardare il video qui sotto, oppure andare sulla nostra pagina Facebook o sul canale YouTube.