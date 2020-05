Provincia di Salerno, dopo il lockdown ripartono i cantieri (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn questi giorni finalmente stanno ripartendo molti dei lavori di messa in sicurezza sulle strade Provinciali, che a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica che ha colpito l’intero Paese, erano stati interrotti. Nella fase 2, seguita al lockdown totale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, si stanno riaprendo i cantieri già avviati dalla Provincia di Salerno negli scorsi mesi, precedenti allo stato di emergenza. “Ieri per esempio abbiamo ripreso i lavori – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – sulla SR ex SS 267 nel comune di Castellabate, per il ripristino e la riparazione puntuale del cavalcavia in corrispondenza dell’incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone. Abbiamo ripreso anche l’intervento di collegamento Tangenziale di Salerno – Aeroporto ... Leggi su anteprima24 Incidenti stradali : 37enne morto a Salerno/ Una vittima anche in provincia di Roma

