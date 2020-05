Pier Luigi Lopalco: "Esperti improvvisati tornino ad appassionarsi di calcio. Il lockdown ha creato mostri" (Di venerdì 8 maggio 2020) “Vi prego facciamo di tutto per riaprire il campionato”. Inizia così il lungo post pubblicato dall’epidemiologo e consulente della regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, per denunciare “l’italiano modellista” ovvero chi in “questo periodo di chiusura in casa” e a causa della “astinenza da classifiche calcistiche” è “un mostro” che con “la sua pervicace attività di lettura, interpretazione e contestazione di grafici e tabelle” propone teorie e soluzioni per la pandemia.“I primi segnali che qualcosa di grave stesse succedendo li ho avuti la prima volta che mi hanno invitato in una trasmissione televisiva - racconta - e sono stati rafforzati quando hanno cominciato a pronunciare correttamente la parola ‘epidemiologo’ per radio. La conferma è arrivata quando in una ... Leggi su huffingtonpost Pierluigi Diaco : confermato Io e Te nel daytime estivo di Rai1

