Occorre aiutare il sistema Paese (Di venerdì 8 maggio 2020) Con la fase 2 è iniziata di fatto la sfida più delicata e complessa delle tante che l’epidemia da Covid-19 sta portando con sé.Senza troppi giri di parole: siamo di fronte all’esigenza di evitare che la crisi economica, di cui ancora non abbiamo visto tutte le sue profonde declinazioni, si trasformi in un possibile scontro sociale.Con questo primo allentamento del lockdown, possiamo dire di aver superato la fase acuta che ha interessato primariamente il sistema sanitario, ai cui tanti operatori dobbiamo, ora e sempre, un sentito ringraziamento per l’eroica tenacia con cui hanno fatto fronte all’invasione di un nemico così subdolo.Ma questa fase 2 non è che l’inizio di un processo piuttosto lungo, delicato e impegnativo, durante il quale il paziente speciale sarà il sistema Paese tout court.Va detto, per amore ... Leggi su huffingtonpost Bucalo (FdI) - con i genitori che tornano a lavoro - occorre aiutare le famiglie con figli in età scolare (Di venerdì 8 maggio 2020) Con la fase 2 è iniziata di fatto la sfida più delicata e complessa delle tante che l’epidemia da Covid-19 sta portando con sé.Senza troppi giri di parole: siamo di fronte all’esigenza di evitare che la crisi economica, di cui ancora non abbiamo visto tutte le sue profonde declinazioni, si trasformi in un possibile scontro sociale.Con questo primo allentamento del lockdown, possiamo dire di aver superato la fase acuta che ha interessato primariamente ilsanitario, ai cui tanti operatori dobbiamo, ora e sempre, un sentito ringraziamento per l’eroica tenacia con cui hanno fatto fronte all’invasione di un nemico così subdolo.Ma questa fase 2 non è che l’inizio di un processo piuttosto lungo, delicato e impegnativo, durante il quale il paziente speciale sarà iltout court.Va detto, per amore ...

StefanoTurrini2 : RT @sichei_rlst_fi: #SicurezzaLavoro condivido in pieno, riaperte le attività produttive, riprendono gli #InfortuniLavoro purtroppo anche m… - santinobarbera : RT @sichei_rlst_fi: #SicurezzaLavoro condivido in pieno, riaperte le attività produttive, riprendono gli #InfortuniLavoro purtroppo anche m… - FabioPerrone14 : Per unite quest' Europa frastagliata nei fatti occorre fare un passo in avanti. Il Mes può anche andare bene a patt… - ilcurator : RT @ilsussidiario: ?? Il #decretoliquidità non funziona. Occorre un intervento senza il coinvolgimento del sistema bancario per aiutare davv… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ?? Il #decretoliquidità non funziona. Occorre un intervento senza il coinvolgimento del sistema bancario per aiutare davv… -

Ultime Notizie dalla rete : Occorre aiutare Occorre aiutare il sistema Paese L'HuffPost Ztl a Palermo, “Sospendere almeno fino al 31 agosto come a Torino”

“Abbiamo trasmesso una nota al Sindaco e all’Assessore Catania per chiedere di sospendere la ZTL fino a quando la crisi epidemiologica Covid-19 non sarà finita e comunque almeno fino al 31 agosto 2020 ...

Occorre aiutare il sistema Paese

Con la fase 2 è iniziata di fatto la sfida più delicata e complessa delle tante che l’epidemia da Covid-19 sta portando con sé. Senza troppi giri di parole: siamo di fronte all’esigenza di evitare che ...

“Abbiamo trasmesso una nota al Sindaco e all’Assessore Catania per chiedere di sospendere la ZTL fino a quando la crisi epidemiologica Covid-19 non sarà finita e comunque almeno fino al 31 agosto 2020 ...Con la fase 2 è iniziata di fatto la sfida più delicata e complessa delle tante che l’epidemia da Covid-19 sta portando con sé. Senza troppi giri di parole: siamo di fronte all’esigenza di evitare che ...