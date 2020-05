“Non mi vedrete per un po’”. Mondo della musica in apprensione: è lui a farsi vedere in ospedale con la mascherina (Di venerdì 8 maggio 2020) Mascherina sul volto e sguardo triste. Lo scatto che l’amato musicista ha postato su Instagram ha lasciato i fan piuttosto perplessi. Di chi stiamo parlando? Di Brian May dei Queen. In tanti, vedendolo con la mascherina sul volto, hanno pensato che si fosse ammalato del “male del momento” ma le cose stanno diversamente. E allora cosa gli è successo? L’uomo stava facendo giardinaggio e si è fatto trasportare dall’entusiasmo così è finito in ospedale dove, per precauzione, gli hanno fatto mettere la mascherina e adottare tutte le misure di sicurezza. Ma è stato lo stesso Brian May a tranquillizzare i fan dicendo che la sua “visita” all’ospedale non ha nulla a che fare con la pandemia. “Prendo atto della realtà. No, il virus non mi ha ancora colpito, per fortuna. Spero che tutti voi, là ... Leggi su caffeinamagazine DuckTales - lo showrunner : “Non vedrete mai Topolino nella serie” (Di venerdì 8 maggio 2020) Mascherina sul volto e sguardo triste. Lo scatto che l’amato musicista ha postato su Instagram ha lasciato i fan piuttosto perplessi. Di chi stiamo parlando? Di Brian May dei Queen. In tanti, vedendolo con la mascherina sul volto, hanno pensato che si fosse ammalato del “male del momento” ma le cose stanno diversamente. E allora cosa gli è successo? L’uomo stava facendo giardinaggio e si è fatto trasportare dall’entusiasmo così è finito in ospedale dove, per precauzione, gli hanno fatto mettere la mascherina e adottare tutte le misure di sicurezza. Ma è stato lo stesso Brian May a tranquillizzare i fan dicendo che la sua “visita” all’ospedale non ha nulla a che fare con la pandemia. “Prendo attorealtà. No, il virus non mi ha ancora colpito, per fortuna. Spero che tutti voi, là ...

raspa90 : RT @DjChiamaItalia: Brian May in ospedale: 'Non è stato il Covid, mi sono fatto male a casa e per un po' non mi vedrete' colpa del colpo de… - DjChiamaItalia : Brian May in ospedale: 'Non è stato il Covid, mi sono fatto male a casa e per un po' non mi vedrete' colpa del colp… - caricarti : Non mi vedrete mai parlare delle vostre città come se le conoscessi fino all’ultima strada. Ci scherzo okay ma non… - moonfairysam : RT @ElcrabNamu: Vedrete che quando capisce come fare poi torna Magari non oggi Ma tornerà Vero? - sciantokescia : RT @salvatore1953: RIFLESSIONI VEDRETE CHE NON SALTA NIENTE ANCHE STAVOLTA, TUTTI COMPATTI A GARANTIRSI STIPENDIO E PREBENDE. GOVERNO BEN S… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non vedrete DD Crew Retrogaming History