Napoli, giocatori negativi anche dopo il secondo tampone: riapre Castel Volturno (Di venerdì 8 maggio 2020) Buone notizie in casa Napoli: tutti negativi i giocatori anche al secondo tampone. Da domani potrà riaprire Castel Volturno anche il Napoli riparte. Come riporta Gazzetta.it tutti i giocatori azzurri sono risultati negativi anche al secondo tampone. Dunque potranno riaprire le porte di Castel Volturno con il personale ridotto al minimo (uffici della società chiusi e dipendenti sempre in cassa integrazione) ma giocatori che potranno correre in campo e svolgere un programma di allenamento più intenso rispetto a quanto fatto singolarmente nelle proprie abitazioni. Le sedute, come molte squadre hanno già fatto, saranno divise in due turni: un turno da 11 e l’altro da 12, visto che i tre portieri lavoreranno a parte. I giocatori saranno divisi in sottogruppi di 4 per ognuno dei tre campi regolamentari di cui è dotato il centro sportivo. Leggi su ... Leggi su calcionews24 Napoli - senti Ciccio Graziani : “Ci doveva essere forse più energia nel chiedere certi giocatori - come James Rodriguez”

Oltre agli aspetti sanitari, la ripresa della Serie A è frenata dalle incognite relative ai contratti: oltre alla necessità di una proroga della scadenza, si attende una soluzione sul tema taglio degl ...

